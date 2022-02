Ubisoft asegura que Skull & Bones saldrá este año

Durante una reciente junta de inversionistas por parte de Ubisoft, la compañía francesa ha revelado los juegos que tiene pensado lanzar al mercado en el próximo año fiscal, es decir, entre abril de 2022 y abril de 2023. Aquí encontramos títulos como Avatar: Frontiers of Pandora y Skull & Bones.

En su junta, se habló específicamente de tres juegos: Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, y Skull & Bones. Aunque el trabajo en colaboración con Nintendo, y el proyecto de Ubisoft Massive no son una sorpresa, nadie esperaba noticias relacionadas con el otro título, especialmente considerando los reportes que señalan problemas con este desarrollo.

Junto a esto, también se hace mención de “más juegos emocionantes”. Pese a que no hay información oficial, es probable que esto se refiere a títulos como el Assassin’s Creed protagonizado por Basim, así como alguna otra sorpresa que tenga la compañía planeada para nosotros. Extrañamente, no hay información sobre Princes of Persia: The Sands of Time Remake, y el remake de Splinter Cell.

En temas relacionados, un reporte señala que los empleados de Ubisoft no están contentos con los NFT. De igual forma, Hyper Scape, el battle royale de esta compañía, cerrará sus puertas en abril.

Nota del Editor:

2022 puede ser un buen año para Ubisoft. Mario + Rabbids: Sparks of Hope será tan bueno como el primer título, y hay potencial en Avatar: Frontiers of Pandora. Lo interesante será ver cómo es que Skull & Bones, el cual ha estado en desarrollo por años, funciona.

Vía: Geoff Keighley