Xbox tiene “dos importantes proyectos” aún sin revelar para este año

La semana pasada, Microsoft compartió una lista con cerca de 30 juegos que llegarían de forma exclusiva a Xbox este año, pero parece que además de los títulos previamente publicados, la compañía estadounidense tiene otros importantes proyectos aún sin revelar.

Un desarrollador en DICE sugirió que Microsoft tiene “unos grandes proyectos” que todavía no revelan para 2021 y ante esto, Jez Corden, editor para Windows Central, ha compartido lo que sabe sobre este rumor:

“La lista sí mencionaba que esos eran todos los juegos ya anunciados, indicando que habría más por venir, y yo sé de al menos dos juegos – grandes – que no están en esa lista, y que saldrán para Xbox este 2021.”

Corden hizo estos comentarios durante el más reciente episodio del podcast The Xbox Two, donde también explicó que no quería arruinar la sorpresa puesto que él cree que estos anuncios deberían venir por parte de los desarrolladores:

“Cuando se trata de ese tipo de cosas, no creo filtrarlas. Es mucho mejor si el anuncio llega como una sorpresa, con un gran show, y los desarrolladores son quienes lo revelan.”

Fuente: Jez Corden