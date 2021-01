Pikmin 3 Deluxe ya es el juego más exitoso de la serie en Japón

La serie de Pikmin es una de las más interesantes de Nintendo. Sin embargo, también es una de las menos populares. Ahora, recientemente se dio a conocer que Pikmin 3 Deluxe, la versión definitiva del clásico de Wii U que vimos en Switch el año pasado, se ha convertido en la entrega más vendida en Japón.

De acuerdo con Game Data Library, las ventas físicas de Pikmin 3 Deluxe en Japón superan las 513 mil unidades. Esto es más que las 502 mil del original Pikmin en GameCube. De igual forma, al tomarse en cuenta las ventas digitales, el número total sobrepasa las 700 mil copias.

Pikmin 3 Deluxe becomes the best selling retail game in the series in Japan.

Digital sales likely puts the game around 700k, it's a million seller including the WiiU original. pic.twitter.com/PyOHeMdcRG

— Game Data Library (@GameDataLibrary) January 14, 2021