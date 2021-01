Una skin de Lara Croft podría llegar a Fortnite

Durante la quinta temporada de Fortnite Chapter 2 hemos visto varias colaboraciones bastante interesantes. Desde The Mandalorian, pasando por Kratos y Master Chief, hasta una futura aparición por parte del Depredador. Ahora, nueva información descubierta por un dataminer parece indicar que Lara Croft, la protagonista de Tomb Raider, llegaría al battle royale dentro de poco.

Hace un par de días, el dataminer, conocido como Mang0e, encontró pistas de una skin femenina con elementos reaccionaros, esto bajo el código Typhoon. Algunos usuarios han llegado a mencionar que esto es una referencia a Lara Croft, ya que “Typhoon” era el nombre clave de la más reciente trilogía de Tomb Raider.

A new crossover skin, "Typhoon" will arrive soon.

Info:

– The skin will be female

– The skin might have reactive styles

– It's portal seems to have a custom "flicker" effect

Portal Image via @ximton <3 pic.twitter.com/hTEpHwveU6

— Mang0e | Fortnite Dataminer (@Mang0e_) January 16, 2021