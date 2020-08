Xbox Game Pass agrega uno de los mejores juegos del PlayStation 1 el día de hoy

El servicio de Xbox Game Pass en consola y PC se vuelve cada día más atractivo. Conforme la lista de juegos que puedes disfrutar en este servicio aumenta, los jugadores pueden experimentar los mejores títulos de las pasadas generaciones, sin importar la consola original de cierto título. Por ejemplo, el día de hoy llega Final Fantasy VII a Xbox Game Pass.

Final Fantasy VII llegó originalmente al PlayStation 1 en 1997 y hasta el día de hoy es considerado uno de los mejores títulos en la consola y uno de los mayores exponentes de los RPG. Por el momento se desconoce si esta inclusión será permanente, o le tendremos que decir adiós a Cloud y compañía en un futuro.

If you haven’t experienced the classic, now’s your chance. FINAL FANTASY VII is available today! pic.twitter.com/dniR3ux73J

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) August 13, 2020