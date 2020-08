Seis juegos nuevos se suman a Xbox Game Pass

Xbox Game Pass y Xbox Game Pass Ultimate en Xbox One y PC han añadido seis juegos nuevos, incluyendo unos cuantos importantes lanzamientos, como por ejemplo Darksiders Genesis y The Man of Medan. Acompañando a estos juegos se encuentran unos más pequeños, pero ciertamente divertidos.

De estos seis juegos, todos estarán llegando a Xbox One, pero los usuarios de PC tendrán que conformarse con cuatro. Como siempre, se desconoce exactamente por cuánto tiempo estarán disponibles, así que si alguno te interesa, te recomiendo empezar a jugarlo cuanto antes.

A continuación, te dejamos la lista completa de nuevos juegos así como las plataformas en que cada uno de ellos está disponible:

– The Dark Pictures: Man of Medan

– Darksiders Genesis

– Undermine (PC)

– Trailmakers (PC)

– It Lurks Below (PC)

– Xeno Crisis (PC)

Sobra decirlo, pero recuerda que necesitas una suscripción activa de Xbox Game Pass para poder disfrutar de estos juegos.

Via: ComicBook