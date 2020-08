Un nuevo Vengador podría llegar a Fortnite

Olviden Avengers: Endgame. Fortnite es el verdadero crossover de superhéroes. En el pasado hemos visto personajes de Marvel y DC en este battle royale, y tal parece que esto no se detendrá pronto. Además del equipo especial de Marvel’s Avengers que llegará a este juego, tal parece que Thor podría aparecer en este título.

Recientemente, el usuario HypeX compartió información sobre cómo algunos jugadores de Fortnite han visto un cómic de Marvel que se puede leer dentro de su menú de pase de batalla, el cual parece estar basado en la más reciente aventura de Thor.

Remember the Comic Books thing i told you about? well.. some people on console are seeing a comic book in their Battle Pass menu.. this should appear for everyone in the upcoming days/weeks as a teaser for *something*!

Thanks to @metalbelmont for sending me this! pic.twitter.com/hdNBI1VZ6A

— HYPEX (@HYPEX) August 6, 2020