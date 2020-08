TLOU: Serie de HBO incluirá importante momento que se recortó de los juegos

Como seguro sabes, HBO ya está preparando una adaptación de The Last of Us para la pantalla chica con Craig Mazin, creador de la aclamada serie, Chernobyl. Recientemente, Mazin fue entrevistado para BBC, donde reveló que el proyecto incluirá un “importante momento” de la historia que fue recortado de los videojuegos.

En las propias palabras de Mazin:

“Estamos creando nuevas cosas y re-imaginando lo que ya tenemos para presentarlo en un formato diferente. Nuestra meta no es que sigas enamorado de The Last of Us, sino que te enamores de nuevo en una manera diferente. Es un acercamiento un tanto pasivo, pero estarás experimentando más, con más personajes y más formas.”

Hablando sobre su relación con Neil Druckmann, director del juego, Mazin destacó una idea del juego original que fue recortada y que definitivamente incluirán en la serie:

“[Es algo] Impactante – eso está dentro. Seguro, tenemos que hacerlo. No podrán detenerme. Tendrían que dispararme. Y hay varias cosas así .”

Mazin continuó diciendo que, al hacer un show de TV, podrán hacerle justicia a los personajes que los fans tanto quieren:

“El carisma de una historia como la de The Last of Us recae sobre su duración. Es un viaje, una lenta construcción de una relación. Entendemos que las relaciones se crean con el tiempo y son cosas más preciosas y que vale la pena defender.”

Anteriormente, Mazin también dijo que la historia de la serie no busca cambiar la establecida por los videojuegos, sino que “la mejorará”.

Fuente: BBC