Xbox bloqueará accesorios no autorizados en la consola

Cuando normalmente se compra una consola de videojuegos, algo que llama la atención es que sus accesorios como controles, micrófonos, audífonos y demás suelen ser costosos, más si son productos originales de las propias compañías. Ante eso, hay quienes toman alternativas más baratas y que funcionan igual, pero parece que esta ventaja terminará pronto, al menos en plataformas de Microsoft.

Según lo mencionado por algunos usuarios, les ha aparecido un mensaje en el que se les comenta que sus accesorios de terceras compañías que no estén autorizados, dejarán de funcionar a partir del próximo 12 de noviembre. El código del error es el 0x82d60002, y recomienda a los jugadores adquirir productos oficiales o que de otras empresas que tengan una especie de convenio con la propia Xbox.

Esto es lo que dice el mensaje:

Un accesorio conectado no está autorizado. El uso de accesorios no autorizados compromete su experiencia de juego. Por este motivo, se bloqueará el uso del accesorio no autorizado el 12/11/2023.

Para obtener ayuda para devolverlo, consulte con la tienda de donde vino o comuníquese con el fabricante. Para ver los accesorios autorizados, visita www.xbox.com/accessories . (0x82d60002).