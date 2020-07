Xbox apuesta fuertemente por la nueva generación: Juegos no faltarán

Por: José Celorio (@iamjosecelorio)

El día de ayer se llevó a cabo el evento digital de Microsoft donde mostró los juegos en los que trabajan sus estudios first party así como producciones de compañías externas que tienen algún tipo de alianza comercial. Desde hace mucho tiempo, el gigante tecnológico de Redmond no había tenido una conferencia de tal magnitud, ya que si bien se suspendió el E3 y tuvo que recurrir a una emisión virtual, quedó patente que en los primeros meses de vida del Xbox Series X, no le harán falta títulos para entretener a múltiples segmentos de consumidores. La emisión del Xbox Game Showcase dejó pinceladas de que la nueva generación de consolas traerá consigo la adopción de nuevos estándares.

Si en algún momento se había dudado sobre la viabilidad comercial de Game Pass, no sólo se ha comprobado que es un servicio extremadamente rentable sino que es la principal carta para retener a su base activa de usuarios y sobretodo, poder expandir la cuota de mercado. Phil Spencer, jefe de Xbox, anunció que todos los títulos que se mostraron en el referido acontecimiento estarán disponibles en dicho servicio desde el día uno, convirtiéndose en una oportunidad muy atractiva para los gamers que desean disfrutar de una gran variedad de experiencias por un módico precio mensual.

Halo Infinite será el bastión para el lanzamiento de Xbox Series X, garantizando buenas ventas de la nueva consola de sobremesa, ya que ésta ofrecerá la mejor versión tanto en rendimiento como en calidad gráfica y de sonido. Los fanáticos de los juegos de carreras están de manteles largos pues Forza Motorsport luce mejor que nunca, mientras que Rare intentará probar suerte con Everwild, su nueva aventura. Tampoco hay que subestimar a nuevas propuestas entre las que destacan el escalofriante The Medium, Tell Me Why y The Gunk. Las secuelas también estarán presentes y el catálogo incluirá a juegos como Physhonauts 2, State of Decay 3 y el anhelado retorno de S.T.A.L.K.E.R. 2.

El programa de juegos indie denominado ID@xbox también ayudará a potenciar a la nueva plataforma de Microsoft ya que la mayoría de sus lanzamientos arribarán primero en Xbox y posteriormente harán lo propio en otros sistemas. En paralelo, es relevante la alianza entablada con el estudio Interior Night –formado por miembros que pertenecieron a Quantic Dream–, el cual se encuentra creando el drama interactivo As Dusk Falls. Otra sorpresa fue que, Crossfire X tendrá un modo de campaña desarrollado por Remedy que luce espectacular, mientras que Tetris Effect Connected hará su aparición con un adictivo modo en línea.

Obsidian jugará un papel determinante en Xbox Game Studios; si bien ya se sabía que trabajan en el juego de supervivencia Grounded, han anunciado la expansión Peril on Gorgon para el aclamado The Outer Worlds, y muy buenas sensaciones dejó la presentación del juego de RPG, Avowed. Uno de los pronósticos que sí se cumplió fue la revelación del nuevo Fable, prometiendo ser un deleite gráfico y un renacer para la saga creada por Peter Molyneux.

Conviene mantener de cerca la sinergia entre Bungie y Xbox, luego de que Destiny 2 y todas sus expansiones (incluyendo la próxima, Beyond Light) estarán disponibles para los suscriptores de Game Pass. Algunas compañías third party como Sega y Square-Enix también han querido subirse a la tendencia de este servicio de suscripción, por lo que se podrá disfrutar de Phantasy Star Online 2 y de Dragon Quest XI S – Definitive Edition. Para los amantes de las nuevas propiedades intelectuales, la casa editora de Final Fantasy mostró una aventura de plataformas que será conocida como Balan Wonderworld y seguramente se estrenará en diversas plataformas.

Haciendo un balance de lo mostrado, el multicitado evento no defraudó, aunque todavía persiste la añoranza de ver alguna versión remasterizada de los clásicos de Rare como Banjo-Kazooie o Conquer. En contraparte, la buena noticia fue que Ori and the Will of the Wisps, recibirá una actualización con mejores gráficas y rendimiento para Xbox Series X, siendo el pretexto perfecto para revivir esta elogiada aventura. Es factible que Microsoft no se haya quemado toda la pólvora y todavía guarde sorpresas que serán dadas a conocer durante los siguientes meses.

Las opiniones respecto al catálogo first party de Xbox difieren dependiendo los gustos de cada videojugador, sin embargo, es una realidad que el consumidor podrá adquirir un Xbox Series X y una suscripción a Game Pass obteniendo a cambio cientos de horas de diversión, sin necesidad de comprar algún juego adicional. Esta propuesta hace que la industria se vea obligada a caminar hacia esa dirección y las compañías tendrán que considerar a los modelos de suscripción como una parte clave en sus ingresos, toda vez que cada día es mayor el número de usuarios que buscan explorar nuevas formas de entretenimiento a un bajo costo.

