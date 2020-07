Éstas son las cinco exclusivas de PS4 más vendidas en EE.UU.

Con el lanzamiento de Ghost of Tsushima, Sony ha cerrado la generación actual con una increíble alineación de exclusivos para PlayStation 4. ¿Pero cuáles de éstos han generado la mayor cantidad de dinero en los Estados Unidos hasta ahora? Mat Piscatella, analista del NPD Group, ha revelado los cinco juegos exclusivos de PS4 mejor vendidos en el país del norte hasta ahora.

Sin más preámbulos, acá te compartimos la lista completa:

1. Marvel’s Spider-Man

2. God of War

3. Horizon Zero Dawn

4. The Last of Us: Part II

5. Final Fantasy VII Remake

El éxito de Marvel’s Spider-Man sin duda alguna beneficiará muchísimo a Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, que está destinado para ser otro tremendo hit cuando debute junto al PS5 este año. Guerrilla Games debe estar muy satisfecho con el éxito de Horizon Zero Dawn también, dado que fue una nueva IP cuando se lanzó en 2017.

The Last of Us Part II lleva apenas un mes en el mercado y ya es la cuarta exclusiva mejor vendida de PS4. Sería interesante ver un top 10, pues nos quedamos con la duda de lugar que ocuparían Bloodborne y Uncharted 4: A Thief’s End.

Fuente: Mat Piscatella