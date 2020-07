Screenshots hacen ver a Halo Infinite… no tan bien

Finalmente tuvimos nuestro primer vistazo al gameplay de Halo Infinite durante el Xbox Games Showcase de hoy, y la verdad no fue lo que muchos esperaban. Desde la revelación del Xbox Series X, Microsoft ha hecho fuerte énfasis de que estamos frente a la consola más poderosa del mercado, pero ¿en realidad lo es? Porque estos screenshots de Infinite hacen que el juego luzca… no tan bien.

Si has estado en redes sociales durante las últimas horas, seguramente habrás notado que Xbox y Halo son tendencia, en parte por el evento especial, sí, pero también por la cantidad de memes que surgieron después de que Infinite presumiera “todo el poder” del Series X en tiempo real. Usuarios lograron sacar algunas screenshots del juego y el resultado ciertamente no es bueno:

First of all, let’s remember that games are first and foremost about fun, and Halo Infinite looks like a fun evolution of the original Halo. That’s what matters most. Not visuals, but players having fun with it.

But… This screenshot does not say “most powerful console” to me. pic.twitter.com/gO86b0FJgn

