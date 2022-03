William Hurt, actor del MCU, ha fallecido

Lamentablemente, el día de ayer, 13 de marzo de 2022, se dio a conocer que William Hurt, actor que seguramente reconocerás por su participación en el MCU, falleció a los 71 años de edad. Aunque en el 2018 había sido diagnóstica con cáncer de próstata, se ha mencionado que su muerte fue de causa natural.

Por medio de un comunicado, su hijo confirmó esta triste noticia. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Con gran tristeza, la familia Hurt lamenta el fallecimiento de William Hurt, amado padre y actor ganador del Oscar, el 13 de marzo de 2022, una semana antes de cumplir 72 años. Murió en paz, entre familiares, por causas naturales. La familia solicita privacidad en este momento”.

William Hurt nació el 20 de marzo de 1950. El actor hizo su debut en el mundo del cine en 1980. Durante esta década, Hurt fue nominado tres veces al Óscar al Mejor Actor por sus papeles en Kiss of the Spider Woman de 1985, por la cual ganó esta estatuilla, Children of a Lesser God de 1986, y Broadcast News de 1987.

Sin embargo, es muy probable que reconozcas a este actor por su interpretación de Thaddeus “Thunderbolt” Ross, papel que tomó para The Incredible Hulk en 2008, e interpretó en Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, y Black Widow.

Que en paz descanse, William Hurt.

Vía: Deadline