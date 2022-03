Tendremos un nuevo State of Play esta semana

Aunque no ha pasado ni una semana desde el último State of Play, hace unos momentos se confirmó que uno de estos eventos tomará lugar en tan solo unos días. Sin embargo, esta presentación no estará enfocada en diversos juegos para el PS4 y PS5, sino solo en uno, Hogwarts Legacy.

Así es, el nuevo trabajo de Avalanche Software y Warner Bros. Games será el enfoque del nuevo State of Play. Este evento se llevará a cabo el jueves 17 de marzo, a las 3:00 PM (hora de la Ciudad de México). La presentación tendrá una duración de 20 minutos, de los cuales 14 estarán destinados a mostrar gameplay de este título corriendo en un PS5.

Pese a que en el comunicado no se hace mención de una fecha de lanzamiento, es muy probable que en este evento se revele cuándo es que Hogwarts Legacy llegará a nuestras manos. Recordemos que este título está planeado para estar disponible en algún punto de este año, aunque algunos rumores señalan que esto sucederá hasta el 2023. Solo nos queda esperar.

Nota del Editor:

Si la fecha de lanzamiento de Hogwarts Legacy se revela durante el siguiente State of Play, esto bien podría significar que los rumores de un retraso para 2023 de Suicide Squad: Kill the Justice League, bien podrían ser una realidad. Esperemos que Warner Bros. logre cumplir sus promesas para este año.

Vía: PlayStation Blog