Durante las últimas semanas hemos escuchado una serie de rumores que apuntan al retraso de Hogwarts Legacy y Gotham Knights. Sin embargo, estas suposiciones han sido aclaradas, ya que Warner Bros. asegura que estos dos títulos sí estarán disponibles en algún punto de este año.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Jason Kilar, CEO de Warner Media, habló sobre los planes que su compañía tiene en puerta para 2022. Junto a más producciones para HBO Max, cine y televisión, también se reafirmó que “una lista completa de juegos muy esperados”, en referencia a Hogwarts Legacy y Gotham Knights, estarán disponibles este año. Esto fue lo que comentó:

This mission, this strategy continues in ‘22 with a sense of urgency: launching HBO Max in many more countries this quarter and the balance of the year, launching CNN+, delivering of a full slate of highly anticipated games. 10/x pic.twitter.com/CY5jYAhxU5

— Jason Kilar (@jasonkilar) January 26, 2022