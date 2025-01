Nueva película de Matrix con Will Smith en camino

Después del estreno de The Matrix Resurrections en 2021, Warner Bros. confirmó que una quinta entrega en esta amada saga estaba en desarrollo. Por años, muchos se olvidaron de este proyecto. Afortunadamente, el día de hoy tuvimos el primer vistazo de lo que podría ser The Matrix 5, la cual estaría protagonizada por Will Smith.

Notablemente, Smith iba a interpretar a Neo en la primera cinta, pero dejó pasar este papel para participar en Wild Wild West. Ahora, por medio de su cuenta oficial de Instagram, el actor de El Príncipe del Rap en Bel-Air compartió un pequeño video, el cual no solo hace referencia a este caso, sino que invita a Smith a despertar de la Matrix.

Will Smith releases a mysterious new message teasing that he may be starring in the upcoming #Matrix movie 🟢

"Wake up, Will… The Matrix has you" pic.twitter.com/GK2vOJRtTd

