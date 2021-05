¡Warner Bros. ya está trabajando en una película animada de Injustice!

Durante los últimos años, la serie de cómics y videojuegos de Injustice ha ganado bastante popularidad entre los fans de DC. De esta forma, solo era cuestión de tiempo para que Warner Bros. decidiera llevar este universo de héroes corrompidos a un nuevo medio. Así es, el día de hoy se ha confirmado que una película animada de Injustice ya está en desarrollo.

De acuerdo con Warner Bros. Home Entertainment, esta nueva adaptación de Injustice será el siguiente gran proyecto animado de DC. Aunque por el momento no hay un vistazo oficial de esta cinta, se ha revelado que el Blu-ray de Batman: The Long Halloween, Part Two tendrá un adelanto, y se espera que esta cinta esté disponible en algún punto de este año.

La franquicia Injustice nos presenta a unos héroes y villanos de una línea temporal alternativa, una que se pone en marcha después de que Joker engaña a Superman para que mate a Lois Lane y a su hijo por nacer. Por el momento se desconoce si esta cinta adaptará esta historia, o si nos presentará una narrativa original. De igual forma, con rumores de un Injustice 3, esto bien podría ser un teaser al siguiente juego en la serie.

En temas relacionados, una nueva serie animada de Batman ya está en desarrollo, con J.J. Abram y Matt Reeves como productores.

Vía: Comicbook