Fan crea un tráiler para una película de Dragon Ball y su trabajo se ve espectacular

Los fans de Dragon Ball solo desean ver una adaptación live action que logre rendirle homenaje a la obra de Akira Toriyama. Aunque por el momento no hay información sobre un trabajo oficial en desarrollo, los admiradores de este anime se han dado a la tarea de crear tráilers y cortos que sí viven a las expectativas que se tienen. De esta forma, recientemente se liberó un adelanto de Dragon Ball Movie: The Last Stand.

Este tráiler fue creado por el usuario daniishiqbal11 en YouTube. Aquí podemos ver una adaptación de la saga de los saiyajins y los Androides. Junto a los actores que interpretan a Goku y compañía, se pueden apreciar un par de efectos especiales que le dan vida a Shenlong y a algunas de las secciones únicas, como Piccoro salvando a Gohan.

Sin duda alguna, este trabajo se ve espectacular y bien podría ser una forma de motivar a los grandes estudios de Hollywood de crear una cinta que, por lo menos, logre verse de una forma tan espectacular cómo la creación de daniishiqbal11. En temas relacionados, una encuesta revela que el público no está interesado en versiones live-action de animes.

Vía: daniishiqbal11