Descubren nuevo error de Quick Resume que afecta a juegos de pasada generación

El Quick Resume es una de las funciones más impresionantes que los nuevos Xbox Series introdujeron con la nueva generación. Poco a poco esta función ha ido mejorando gradualmente, aunque actualmente suele tener varios errores. Uno de ellos parece afectar únicamente a juegos de pasada generación, pero tranquilo, tampoco deberías preocuparte demasiado por esto.

En Reddit, varios usuarios dicen que el tiempo de juego se está registrando erróneamente al utilizar Quick Resume con juegos de Xbox One. Por ejemplo, Kotaku reportó que tras haber jugado la Mass Effect Legendary Edition el pasado fin de semana, Xbox decía que llevaban más de 100 horas de juego, cuando en realidad no era así. Al parecer, cuando usas Quick Resume con un juego de pasada generación, la consola registra como si realmente lo estuvieras jugando aunque no sea así.

Por el momento, este problema parece solo afectar a títulos de Xbox One, ya que también se hicieron pruebas con juegos como Assassin’s Creed Valhalla e Immortals Fenyx Rising. Ambos de ellos tienen un contador interno que te dice cuántas horas de juego llevas, y todo indica que este reloj sí está sincronizado con el de la consola. Con suerte, Microsoft desplegará una solución dentro de poco.

Fuente: Kotaku