Encuesta revela que el público no está interesado en versiones live action de animes

Aunque se ha demostrado en múltiples ocasiones que Hollywood simplemente no puede hacer una buena adaptación live action de algún anime, esta industria no se da por vencida. Sin embargo, parece que los fans ya no están interesados por el trabajo que se haga al respecto, esto de acuerdo con una reciente encuesta.

Recientemente, Yahoo Japan publicó una encuesta en donde le preguntaba al público cuál anime desean ver adaptado por Hollywood. Aunque hay personas que quieren ver versiones live action occidentales de Demon Slayer o Attack on Titan, muchos solo desean que Hollywood se detenga y no están interesados en este tipo de trabajos.

Con 456 votos, cerca del 60% del total, el público dejó en claro que no quieren ver estos animes en la pantalla grande con actores reales. Aunque hay un porcentaje de personas que no estarían en contra de esta idea, recordemos que cintas como Dragon Ball Evolution, Ghost in the Shell o Death Note han dejado un mal sabor de boca.

Sin embargo, Hollywood no se da por vencido. Adaptaciones de animes como One Piece y Cowboy Bebop ya están en producción, y será interesante ver si estos proyectos logran tener un resultado positivo, o simplemente serán un fracaso más. Hablando de anime, la aplicación de Funimation ha llegado a consolas de Xbox en México. De igual forma, Hideaki Anno no está trabajando en un nuevo anime.

Vía: Comicbook