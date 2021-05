Angelina Jolie originalmente rechazó el papel de Lara Croft en Tomb Raider

En 2001, Angelina Jolie protagonizó la película de Tomb Raider como la intrépida aventurera Lara Croft, pero originalmente este papel no le llamaba la atención. En una reciente entrevista con Collider, la actriz explicó que no tenía interés alguno en aceptar el rol, y sus productores tuvieron que convencerla para aceptarlo, cosa que evidentemente sucedió.

En las propias palabras de Jolie:

“Realmente sentí que ese personaje no encajaba conmigo.Al principio no quería hacerla, pero me dijeron que podía viajar por el mundo y entrenar con el Ejército Británico; tuve tres meses para ver qué podía hace. Date unos cuantos meses, fuerza tus límites y descubrirás que eres capaz de hacer cosas realmente locas.”