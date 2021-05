Artista reimagina a los personajes de The Last of Us Part II dentro de 30 años

The Last of Us Part II es un juego sumamente brutal, en donde no todos los personajes que vimos durante el título sobrevivieron. De hecho, la supervivencia en el universo creado por Naughty Dog es algo difícil de conseguir, por lo que no vemos mucha gente mayor en estos asentamientos, con raras excepciones. Pero, ¿y si todos los personajes importantes de este título sobrevivieran? Así podrían verse dentro de 30 años, de acuerdo con este talentoso artista digital.

A través de su perfil en ArtStation, Edit Ballai Maximus compartió una serie de ilustraciones con personajes como Ellie, Tommy, Dina y más, excepto que ahora los vemos como adultos mayores. Acá te compartimos algunas de ellas:

De igual forma, este artista compartió un video con unos cuantos bocetos adicionales:

Fuente: Edit Ballai Maximus