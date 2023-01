Warner Bros. está abierto a que Ezra Miller siga con el papel de Flash

Durante años pasados el nombre de Ezra Miller ha subido totalmente en popularidad, pero esto no ha sido porque realmente se haya hecho de muchos fans, sino por cuestiones negativas y polémicas. Cuando esto llegó a su auge, se pensó que empresas como Warner Bros. le quitarían papeles importantes como Flash, pero al parecer eso no podría pasar pronto.

Según lo que comenta Variety, los ejecutivos de la empresa matriz de DC están abiertos a que Miller siga con su papel del superhéroe más veloz del mundo, y eso se debe a que el actor accedió a ir a rehabilitación. Ya que como se sabe, ha consumido muchos narcóticos, lo que lo llevó a cometer actos un tanto cuestionables que incluso involucran a menores.

Esto es lo que comentaron:

Dado que Miller no se ha metido en problemas desde que comenzó el tratamiento de salud mental en el verano. Algunos ejecutivos están dispuestos a continuar con el actor como el velocista que salva el mundo después de que ‘The Flash’ se presente el 16 de junio.

Eso significa, que Miller será de los pocos actores que sigan en el universo de películas de DC, ya que se sabe que muchos no van a quedarse, entre los descartados están Henry Cavill, Gal Gadot, The Rock y algunos más aún no anunciados. Jason Momoa aún no se menciona nada, esto hasta que el próximo año se libere la secuela de Aquaman.

Recuerda que The Flash se estrena el 16 de junio en cines.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Ojalá el actor siga con su buen comportamiento, dado que tiene frente a él un personaje de lo más importante. A eso se le suma las cifras millonarias que le van a pagar por interpretarlo en diferentes cintas.