Se da estimación del presupuesto de la serie de The Last of Us

Dentro de un par de semanas más llegará a estrenarse una de las series más esperadas por parte de HBO, The Last of Us, la cual se inspira totalmente del videojuego que nació en PS3 en el 2013. Y si bien se piensa que no se apostó por hacer una gran inversión, es totalmente lo contrario, pues su presupuesto podría estar a la par de programas como House of the Dragon.

Según lo que comenta el medio conocido como The New Yorker, el presupuesto estimado utilizado va un poco más allá de los 100 millones de dólares, tema que salió en un reportaje donde se habla si el programa podría romper la maldición de las adaptaciones de juegos. Algo que podría ser concretamente dentro del terreno de programas en live action.

Con este dinero dado a conocer, se menciona que entraría entre las series más costosas de HBO, incluso va más allá de las cinco temporadas de un show estrella de la compañía, Game of Thrones. En cuanto a la parte de videojuegos, la producción que queda un poco atrás en cuanto a dinero gastado es la de Halo, en la cuál se utilizaron 90 millones de dólares.

Esta es la sinopsis de la serie:

Joel, un superviviente de carácter recio, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EEUU.

Recuerda que la serie estrena el próximo 15 de enero en HBO Max.

Nota del editor: Vaya que sí fue un gasto bastante alto por parte de HBO, pero estoy seguro que todo eso se va a retribuir en suscripciones a la plataforma y audiencia en el canal de TV. Personalmente, solo me voy a suscribir por presenciar este show semana con semana.