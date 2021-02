¡WandaVision estrena un espectacular tráiler de mitad de temporada!

Aunque los primeros tres episodios de WandaVision fueron bastante estándar para el concepto de una sitcom, el cuarto capítulo nos trajo de vuelta el nivel de producción y narrativa que esperamos de cualquier película del MCU. De esta forma, Marvel ha compartido un nuevo tráiler para el siguiente capítulo de la serie, el cual promete combinar el mundo de Westview con el real, responder algunas preguntas, y plantar muchas más interrogantes.

El nuevo tráiler nos presenta a Wanda y Vision explorando Westview en un par de épocas diferentes. De igual forma, parece que Halloween ha llegado a este pueblo, ya que vemos a Vision con su traje icónico de los cómics. Mientras tanto, SWORD intentará romper la barrera que divide ambas realidades.

Por lo visto, la temática de una época diferente por episodio cambiará en esta ocasión, ya que vemos sitcoms de los años 80s, 90s y 2000s en un solo capítulo. El quinto episodio de WandaVision se estrenará en Disney+ el próximo viernes 5 de febrero. En temas relacionados, puedes checar las nuevas imágenes de The Falcon and the Winter Soldier aquí.

Vía: Marvel