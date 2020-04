Virtuos Studios desea llevar juegos de PS5 y Xbox Series X a Switch

El Nintendo Switch tal vez no tiene el mismo poder que un PlayStation 4 o un Xbox One, sin embargo, esto no ha detenido el flujo de ports de la actual y pasada generación de consolas. Ya hemos visto correr The Witcher 3 y Dark Souls, y veremos en esta consola híbrida a The Outer Worlds y DOOM Eternal. Pero ¿qué sucederá con la siguiente generación? ¿Acaso veremos ports de juegos de PS5 y Xbox Series en Switch? Bueno, el estudio Virtuos Studios no desea dejar atrás a este hardware.

Virtuos Studios se ha encargado de algunos de los mejores ports en Nintendo Switch, incluidos Dark Souls, LA Noire y, próximamente, The Outer Worlds. Ahora, en una entrevista con Maxi Geek, el vicepresidente del estudio, Elijah Freeman, ha expresado optimismo al poder continuar desarrollando ports de nuevos juegos para el Switch. Esto fue lo que comentó:

“Creemos que 2020 será el año del desarrollo centrado en el juego, donde los jugadores esperarán como estándar una experiencia consistente con sus juegos favoritos. Los desarrolladores necesitan elaborar estrategias y planes para que la experiencia del juego sea coherentes en todas las plataformas. En Virtuos estamos cargados y llenos de talento que está listo para ayudar a llevar estos nuevos juegos al Nintendo Switch”.

El siguiente gran port al Switch es The Outer Worlds, el cual estará disponible en junio de este año. De igual forma, a finales de mayo estará disponible Borderlands Legendary Collection, el cual correrá a 1080p y 30 fps en el hardware híbrido.

Vía: Maxi Geek