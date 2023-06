Vin Diesel confirma la fecha de Rápidos y Furiosos X parte 2

Hace escasas semanas ha llegado a los cines la siguiente aventura de Rápidos y Furiosos, cinta que celebra la décima parte desde que Toretto empezó con las carreras clandestinas y peleas contra organizaciones malvadas. Y justo con la entrega más reciente, se establece que hay otra producción en camino que va a continuar la trama de forma inmediata.

Incluso, el propio Vin Diesel ha mencionado recientemente que llevará el nombre de Rápidos y Furiosos X Parte 2, y que no habrá que esperar muchísimo tiempo para tener su proyección en las salas. Concretamente, los fans podrán disfrutar de esta conclusión el próximo 4 de abril de 2025, y se dice que podría marcar el cierre definitivo de la saga para después un reinicio.

Aquí lo mencionado en su Instagram:

El 4 de abril de 2025… está a menos de 22 meses. Me encanta lo expresivos y colaborativos que se sienten todos los actores de nuestra franquicia al entrar en World’s Saga. Jason quería probar algo totalmente único y especial y terminó creando una escena robando personajes que el mundo no olvidará. Gracias a todos por apareciendo como siempre lo hace… 7 mil millones no significan nada si no representan el verdadero sentimiento de familia y lealtad. Para aquellos que no sabían que FastX era solo la primera parte, sepan que la segunda parte será un esfuerzo de nuestra rápida familia y estudio como nunca lo has visto. Todo amor…