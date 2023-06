Aumentan las suscripciones a Netflix

Tras las medidas implementadas por Netflix para evitar que los usuarios siguieran compartiendo sus cuentas generó indignación entre los suscriptores. Varios expresaron su descontento en redes y amenazaron con cancelar el servicio. Se hicieron llamados a un boicot, pero contra todo pronóstico, el resultado final fue otro.

Los analistas de la firma Antenna, reportaron que Netflix incrementó la cantidad de suscriptores a tan solo cuatro días de cumplir con sus advertencias. Hubo dos días en específico, el 26 y el 27 de mayo, en los cuales el proveedor de servicio de streaming obtuvo 100,000 nuevos suscriptores cada día y con esto superó la marca que tenía impuesta desde la cuarentena de COVID en 2020.

Actualmente Netflix ofrece la opción de agregar usuarios a la cuenta principal por 69 pesos, y si bien la compañía avisó en una junta con sus inversionistas que se esperaba que la gente abandonara el servicio tras implementar las medidas para evitar que se compartieran las cuentas, el resultado fue más que favorable.

Average daily Sign-ups to Netflix reached 73k during that period, a +102% increase from the prior 60-day average. These exceed the spikes in Sign-ups Antenna observed during the initial U.S. Covid-19 lockdowns in March and April 2020. https://t.co/2CNU67kQST

— Antenna (@AntennaData) June 9, 2023