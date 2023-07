Video promocional de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen

La temporada 2 de Jujutsu Kaisen ha alcanzado un importante punto de inflexión en el arco de Hidden Inventory, ¡y el próximo episodio de la serie iniciará el arco de Premature Death con el primer vistazo al Episodio 4 de la nueva temporada! Jujutsu Kaisen comenzó su segunda temporada con un flashback que explora una misión muy importante del pasado compartido entre Satoru Gojo y Suguru Geto, y el final del último episodio desató un clímax importante, ya que comienza a abordar el arco apropiadamente titulado Premature Death del manga original de Jujutsu Kaisen de Gege Akutami en los próximos episodios.

Jujutsu Kaisen presentó previamente al altamente peligroso Toji Fushiguro en el anime, y el último episodio del anime mostró lo brutal que puede ser como asesino. Con Geto como el único que queda para enfrentarse al enemigo, la promoción del próximo episodio de Jujutsu Kaisen muestra un breve vistazo de cómo se desarrolla esta pelea mientras la saga del pasado de Gojo alcanza su clímax. Puedes ver un adelanto del episodio 28 de Jujutsu Kaisen a continuación:

El episodio 4 de la temporada 2 de Jujutsu Kaisen se titula “Hidden Inventory 4” y se estrenará en Crunchyroll el sábado 29 de julio. Si deseas poner al día con el anime hasta ahora, la temporada 2 de Jujutsu Kaisen está transmitiendo sus episodios exclusivamente en Crunchyroll, junto con la primera temporada y la película Jujutsu Kaisen 0. Comienzan a insinuar la primera mitad de la nueva temporada así:

“Esta es la inocente primavera que los dos más fuertes perdieron para siempre. Itadori Yuji tomó a Ryomen Sukuna en su propio cuerpo en junio de 2018. Okkotsu Yuta liberó a Orimoto Rika de su maldición en diciembre de 2017. Y ahora es primavera de 2006. Gojo Satoru y Geto Suguru, dos hechiceros de jujutsu incomparables de la Academia Técnica de Jujutsu, han recibido dos misiones de Tengen, un inmortal conocido como el pilar de la comunidad de jujutsu”.

La sinopsis continúa diciendo:

“Una misión es escoltar y eliminar al ‘Vaso Estrella de Plasma’, Amanai Riko, la chica elegida como la mejor coincidencia para fusionarse con Tengen. Así que los dos se embarcan en su misión de escolta para mantener en marcha la comunidad de jujutsu, pero un asesino que se hace llamar Fushiguro interfiere en un intento de asesinar al Vaso Estrella de Plasma. Los pasados de Gojo y Geto, quienes más tarde serían conocidos como el hechicero de jujutsu más poderoso y el usuario de maldiciones más malvado, están a punto de ser revelados…”

Vía: Comicbook

