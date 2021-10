¡Veremos más sobre la campaña de Halo Infinite mañana mismo!

Y así de la nada, 343 Industries ha revelado que en unas cuantas horas se estará llevando a cabo un nuevo stream de Halo Infinite en el cual finalmente se nos revelará otro vistazo a su campaña. Después de lo sucedido el año pasado con Craig (y los demás memes) hay muchas expectativas para este directo y ojalá que se terminen por cumplir.

Específicamente, la cuenta oficial de Halo en Twitter reveló que será este lunes 25 de octubre a las 6AM hora del Pacífico / 8AM hora del centro de México cuando dicho stream se lleve a cabo.

Prepare to battle against the Banished.

Join us at 6AM PT Monday, October 25, for a special #HaloInfinite campaign gameplay overview.

🎥 https://t.co/W8fGwljlys pic.twitter.com/4aGadiiN9q

— Halo (@Halo) October 25, 2021