Usuario de Xbox pierde su cuenta de 15 años de uso

Desde hace dos generaciones de consolas, algo que pensó a surgir fue el uso de cuentas en línea, mismas que almacenan mucha información del usuario, incluyendo las tarjetas de crédito, avances conseguidos que se almacenan la nube, los logros de los juegos, y claro, los propios títulos que la persona se haya comprado en la tienda digital. Por esa razón, perder la cuenta podrías ser algo terrible, ya sea en plataformas de PlayStation, Nintendo, Valve o Xbox.

Resulta que un usuario de Reditt contó una historia peculiar, misma en la que su cuenta de Microsoft ha estado comprometida, es decir, que perdió el acceso a la misma y debido al número de intentos se ha bloqueado de manera temporal. Esto para después tener contacto con servicio al cliente, y así hablar con las personas pertinentes que posiblemente le devolverían el acceso, algo que presumiblemente no sirvió y la decisión de no tener acceso era definitiva.

Aquí lo compartido por este en Reddit:

No he dormido en 24 horas, he estado recopilando información en mi cuenta. Busqué en correos electrónicos que datan de hace 13 años para encontrar información de Microsoft que ayudaría en la recuperación de mi cuenta. Acabo de pasar 40 minutos hablando por teléfono con soporte suplicándole hablar con un supervisor o gerente que tendría algún poder para recuperar mi cuenta. Después de proporcionar los números de tarjeta, el historial de transacciones y la fecha de la cuenta comprometida. El soporte de Xbox finalmente suspendió permanentemente mi cuenta sin la opción de transferirla debido a un acceso no autorizado. No creo que haya nadie que pueda ayudarme, y si lo hay, nunca verán estas publicaciones ni podrán escuchar mi voz. He estado permanentemente atrapado en un bucle de servicio al cliente de nivel inferior con un número de caso que recibió una versión diferente del anterior 4 veces. Alguien puede ayudarme, pero no escuchará la voz de mí, de 12 años, que creó mi cuenta por primera vez y compartió tantos recuerdos con amigos y familiares fallecidos durante ese tiempo. Mi corazón se rompe mientras escribo esto. La última parte del correo electrónico es lo que más duele.. “aquí tienes un enlace para crear una cuenta nueva”….