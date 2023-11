La quinta película de Avengers se ha quedado sin director

El mundo de las películas de Marvel está pasando por un momento complicado, dado que las últimas producciones no han funcionado como se esperaría, incluyendo a The Marvels, Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Dr. Strange 2 y series como Secret Invasion. Y parece que este tipo de fracasos está teniendo ligeras de repercusiones, la primera es que Avengers: Kang Dynasty se ha quedado sin la persona que iba a fungir como director en el proyecto.

Según lo mencionado por medios como Deadline, el cineasta Destin Daniel Cretton, ha pasado únicamente a trabajar en dos proyectos, el primero de ellos es la segunda película de Shang-Chi, quien irónicamente va a liderar la nueva generación de Vengadores. Por otro lado, también va a encargarse de una serie, esta es la de Wonder Man, un superhéroe que por ahora está en las sombras, pero que con el impulso correcto puede tomar fama como los Guardianes de la Galaxia.

Esto podría traer sospechas de que el villano Kang, a quien se le dio bastante importancia en la última cinta de Ant-Man, sea descartado de alguna manera, y eso se debe justamente a las controversias por las que ha pasado el actor quien le da vida, Jonathan Majors. Sin embargo, en reportes recientes se habla de que el caso se ha resuelto a favor del artista, y que no se cancelarán ningún tipo de proyectos en los que Disney lo tiene involucrado hasta el 2027.

Por otro lado, rumores circulan acerca del regreso de actores importantes al UCM, estos serían Robert Downey Jr, Scarlett Johansson y hasta Chris Evans. Esto como parte de un plan para incluir a sus personajes en las cuestiones multiversales con variantes de los mismos. Sin embargo, parece que solo se tratan de acercamientos de Marvel Studios con los actores, lo cual no significa que al final se concrete un trato para que vuelvan y que así la gente se interese en retomar este universo.

Recuerda que la siguiente producción de Marvel llega en enero con la serie de Echo.

Vía: Deadline

Nota del editor: Con esto llega la pregunta de si el UCM va a tener una remontada o si las cosas van a resultar en un desastre que nadie pueda reparar. Y es que hasta julio llega Deadpool 3, una ausencia de 6 meses bastante marcada.