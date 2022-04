Unreal anuncia nueva presentación para la próxima semana

Gracias al PS5 y Xbox Series X|S ya tuvimos oportunidad de disfrutar auténticos juegos pensados para la nueva generación. El futuro definitivamente luce prometedor, y Unreal Engine 5 jugará un importante papel en el desarrollo de muchas anticipadas y ambiciosas producciones. Para conocer más al respecto, Epic Games estará llevando a cabo un nuevo State of Unreal la próxima semana y acá te decimos horarios exactos.

You’re invited. ✉️

Tune in on April 5 at 11 AM ET for our next #StateofUnreal broadcast, live on @Twitch and @YouTube: https://t.co/ZUj9UGbnxB

— Unreal Engine (@UnrealEngine) March 31, 2022