Niños podrían demandar a Nintendo por Joy-Con drift

Desde el lanzamiento del Switch en 2017, Nintendo ha tenido que lidiar constantemente con demandas ocasionadas por el infame drift de los Joy-Con. Cinco años después, la Gran N sigue sin haber encontrado una solución a este problema, y las demandas siguen y siguen llegando. Ahora, un grupo de padres y abogados están determinando si es posible que los niños también puedan demandar a la firma nipona por esto, o no.

Sucede que dos madres compraron un Switch para sus hijos, y eventualmente, sus Joy-Con empezaron a sufrir de drift. Estas señoras quisieron demandar a Nintendo, pero la Gran N argumenta que en el momento en que ellas compraron la consola, perdieron el derecho de demandarlos debido a que ya firmaron un Acuerdo de licencia para el usuario final, el cual les prohíbe llevar a cabo cualquier tipo de acción legal en contra de la compañía.

Esto las obligó a pensar en una solución, y se les ocurrió involucrar a sus hijos en el caso ya que, al ser menores de edad, éstos no pueden aceptar ni firmar legalmente dicho acuerdo. Pero por otra parte, Nintendo dice que ellos no pueden demandarlos porque no compraron la consola directamente.

Al encontrarse en una encrucijada, ambas madres acudieron a un grupo de abogados, mismos que presentaron el caso ante el tribunal federal de California quienes a su vez ya se encuentran investigándolo para determinar una posible solución.

Nota del editor: Parece que Nintendo ya se rindió con el tema del drift, y tendremos que acostumbrarnos a lidiar con él en lo que resta del ciclo de vida de esta consola. Aparentemente, los Joy-Con que llegaron junto al OLED son mucho más resistentes ante esto, pero nunca se ha podido demostrar al cien por ciento.

Via: Nintendo Life