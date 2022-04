Konami lanza sitio por el 35 Aniversario de Metal Gear

Este 2022 se cumplen 35 años desde que el primer Metal Gear debutó por allá de 1987. A pesar de que Konami ya abandonó a esta franquicia por completo, al menos en el ámbito de los videojuegos, todavía tienen intenciones de celebrar este aniversario y para hacerlo, han lanzado un nuevo y misterioso sitio web.

Actualmente ya es posible visitar este sitio web, el cual únicamente nos muestra la siguiente imagen:

Literalmente es lo único que despliega este nuevo sitio, puesto que no hay ningún menú ni algún otro objeto con el cual interactuar. De cierta forma, esto ha despertado la especulación entre la comunidad, quienes creen que un nuevo juego de Metal Gear podría ser revelado dentro de poco.

Recordemos que para celebrar el 35 aniversario de Castlevania, Konami abrió una subasta de NFTs, la cual resultó ser sorprendentemente exitosa. Es por eso que no debería sorprendernos en lo absoluto si la compañía nipona decide hacer lo mismo para Metal Gear.

Nota del editor: Conociendo a Konami, estoy seguro de que este nuevo sitio web terminará siendo una decepción para todos. Me encantaría tener un nuevo Metal Gear, pero sin Hideo Kojima encabezando el proyecto, temo que no sería lo mismo. Ya veremos qué sucede con todo esto, pero yo te recomendaría no emocionarte demasiado.

Via: Konami