Uno de los cinco próximos juegos AAA de Ubisoft puede ser retrasado

Para el año fiscal en curso, Ubisoft planea lanzar cinco juegos AAA a lo largo de los próximos 10 meses, sin embargo, tal parece que las complicaciones laborales creadas por el COVID-19 podrían retrasar uno de estos títulos.

Por el momento, Ubisoft ha confirmado cuatro de estos cinco proyectos: Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine y Gods & Monsters. Eso deja un juego no anunciado, que se rumorea es otra entrega en la serie Far Cry. Por el momento la compañía no está lista para revelar cuál de estos juegos será retrasado al año fiscal 2022.

Considerando que sólo Assassin’s Creed: Valhalla cuenta con una ventana de lanzamiento segura para finales de este año, eso deja a cuatro candidatos para el retraso. Por el momento sólo nos queda esperar y ver cuáles serán los planes de Ubisoft para los próximos meses.

Durante la junta de inversionistas, el CEO de Ubisoft, Yves Guillemot, mencionó que “los próximos meses” determinarán el impacto que tendrá en la producción la transición al trabajo desde casa y socios externos que enfrentan retrasos.

En temas relacionados, ya puedes descargar los Discovery Tours de Assassin’s Creed: Origins y Odyssey completamente gratis. De igual forma, Assassin’s Creed: Valhalla tendrá la personalización más grande de la serie.

Vía: GamesRadar+