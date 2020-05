¿El demo de Unreal Engine 5 puede correr en Xbox Series X?

A mediados de esta semana, el Unreal Engine 5 nos ofreció una demostración del futuro visual que puede alcanzar la siguiente generación de consolas. Sin embargo, debido a que este tech demo, conocido como Lumen in the Land of Nanite, estaba corriendo en un PlayStation 5, la gente comenzó a cuestionar si este salto visual también era posible en Xbox Series X, y las respuestas de las compañías involucradas fueron algo ambiguas.

Por medio de un correo, un representante de Epic Games habló sobre el hardware del Xbox Series X, pero remarcó que el tech demo que vimos no estaba corriendo en la nueva consola de Microsoft sin especificar si era o no posible ejecutar Lumen in the Land of Nanite.

“La demostración que revelamos [el miércoles] se está ejecutando en PS5 porque esa ha sido nuestra plataforma objetivo para esta experiencia en particular. UE5, con tecnologías centrales como Niagara VFX y física y destrucción del Caos, y la recientemente revelada geometría virtualizada de Nanite y la iluminación global dinámica de Lumen, también apunta a Xbox Series X. No lo estamos ejecutando en XBSX”.

Por otro lado, un representar de Microsoft afirmó que Unreal Engine 5 sí correrá en Xbox Series X, pero, una vez más, no mencionó si lo que vimos el pasado miércoles será posible en su nueva consola.

“La fidelidad vista en la demostración tecnológica de Unreal Engine 5 es algo que la gente puede esperar para la próxima generación de juegos en todos los dispositivos. Los desarrolladores de todo el mundo, incluida la mayoría de nuestros 15 equipos de Xbox Game Studios, están utilizando Unreal Engine para construir sus proyectos futuros. Esperamos asociarnos con Epic y trabajar estrechamente con Unreal 5 en todos nuestros equipos de desarrollo cuando se lance en 2021”.

Durante la entrevista con Geoff Keighley el pasado miércoles, el CEO de Epic Games, Tim Sweeney, mencionó que una de los aspectos más importantes para la ejecución de Unreal Engine 5 es la capacidad de las SSD, algo en lo que PlayStation 5 sobresale en comparación con Xbox Series X. De igual forma, el comunicado del representante de Microsoft parece apuntar a que no veremos UE5 en su nueva consolas hasta que esté disponible la versión final de software en algún punto de 2021, y no utilizará la beta que comenzará a finales de 2020 e inicios del siguiente año.

Tal parece que esto sólo puede ser un caso en donde Sony y Epic Games se aliaron y eso es todo. Sin embargo, surgen varias dudas al considerar los comentarios emitidos y el hecho de que ninguna compañía ha respondido claramente a esta duda. Sólo nos queda esperar a los próximos meses en donde más información sobre el PlayStation 5 y Xbox Series X se revele.

Puedes checar el demo de Unreal Engine en 4K aquí. De igual forma, en teoría, el Nintendo Switch también podría soportar el Unreal Engine 5.

Vía: Kotaku