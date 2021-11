¡Una nueva serie animada de los X-Men llegará a Disney+!

Mientras que esperamos a la introducción de los mutantes en el MCU, el día de hoy, durante un evento especial de Disney+, se ha confirmado que la icónica serie animada de los X-Men tendrá una continuación exclusiva de esta plataforma de streaming.

Durante el Disney+ Day, se reveló oficialmente X-Men ‘97, serie animada que tomará lugar tras los eventos de la producción original que terminó en 1997. Aunque por el momento no hay detalles específicos sobre la historia, dirección artística o fecha de estreno específica, se ha mencionado que este show estará disponible en algún punto de 2023.

.@MarvelStudios' X-Men '97, an animated Original Series, coming in 2023 to #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/iIicZsE8Ox

— Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021