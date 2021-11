Marvel ya estaría trabajando en un reboot de Daredevil

David Hayter, guionista y actor de voz conocido por su papel como Snake en los juegos de Metal Gear, y quien también trabajó en las películas de X-Men de Fox, mencionó durante una reciente conversación que Marvel ya estaba en el proceso de reiniciar Daredevil. No está claro si se refiere a una nueva serie de TV o película, pero parece que es cuestión de tiempo para que una nueva versión del héroe llegue al MCU.

Durante la MCM London Comic Con, Hayter casualmente mencionó que un reboot de Daredevil ya estaba en desarrollo al ser cuestionado sobre en qué proyecto le gustaría trabajar después:

“Están haciendo un reboot de Daredevil, y Daredevil siempre fue un personaje importante para mí. Me encantó su primera adaptación, pero también hay cosas que me gustaría adoptar de la serie de Frank Miller la cual significó mucho para mí.”

Así que ahí lo tienes, Hayter reveló el secreto antes de tiempo y depende de qué tan avanzado esté el proyecto, es probable que tengamos un teaser de este reboot el año que viene. Aunque seguro su estreno no será en 2022.

Nota del editor: Es casi un hecho que Marvel no tiene intenciones de abandonar al personaje por completo, particularmente por lo exitosa que fue la serie para Netflix, misma que cancelaron tras su tercera temporada. Con los rumores de que Daredevil aparecerá en Spider-Man: No Way Home, suena como un muy buen momento para traer de regreso al héroe.

Via: ComicBook