Un speedrunner vence al jefe final de BOTW en sólo 11 segundos

Los speedrunners continúan demostrándonos que no existe una sola forma de realizar una acción. Algo tan complicado como vencer al jefe final de Breath of the Wild le puede llevar bastante tiempo a una persona normal, pero para Master_t0rch, famoso por completar juegos lo más rápido posible, sólo es cuestión de un par de segundos.

En cuestión de un parpadeo, Master_t0rch nos ha demostrado que se puede derrotar a la primera fase el enfrentamiento final contra Calamity Ganon en Breath of the Wild, en cuestión de sólo 11 segundos, un logro que no muchos llegarán a realizar.

La estrategia de Master_t0rch es bastante simple en realidad, sólo es cuestión utilizar una armadura, arma y pociones que logren aumentar el ataque de Link a niveles ridículos. Sin embargo, la acción en cuestión sólo puede realizar una vez que tienes el suficiente conocimiento de las físicas y mecánicas de Breath of the Wild, así como de las técnicas necesarias para hacer un speedrun.

Tan pronto como Master_t0rch toma el control de Link, congela a Calamity Ganon en su lugar con la habilidad de stasis y se lanzan al aire usando un truco conocido como “Skew Bounce”. Link puede ralentizar el tiempo si saca un arco mientras está en el aire, pero su salto normal generalmente no lo impulsa lo suficientemente alto como para activar este modo. Al configurar un Skew Bounce antes de la pelea y luego activarlo una vez que Calamity Ganon está activo, Master_t0rch obtiene suficiente altura para entrar en cámara lenta. Luego, comienza a disparar flechas al punto débil del jefe.

Solo se necesitan cinco disparos para reducir la barra de salud de Calamity Ganon a nada, ya que se redujo a la mitad al derrotar a las cuatro Bestias Divinas al principio del juego.

Hablando de speedruns, se ha establecido un nuevo récord en el speedrun de Ocarina of Time. De igual forma, un streamear ha tomado la iniciativa de crear un speedrun enfocado en alimentar a todos los perros en Breath of the Wild.

Vía: Reddit