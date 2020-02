Ésta la visión de Xbox ante el futuro de la industria, de acuerdo con Phil Spencer

Parece que existen un par de dudas sobre el futuro de esta industria. Algunos especialistas apuntan a que el streaming debería ser el enfoque, mientras que otros consideran que la consolas seguirán vigentes por muchos años más. En el caso de Phil Spencer, director de Xbox, considera que ambas perspectivas tendrán la misma importancia.

Recientemente, Spencer fue entrevistado en el podcast Game Maker’s Notebook, donde habló sobre lo que le depara a esta industria en el futuro, en específico a Xbox. En cuanto a las consolas de videojuegos, el director de Xbox cree que, por lo menos, aún le queda una década al apogeo de los juegos en un consolas caseras.

“Creo que llegar a un mundo donde no tienes que tener un dispositivo para jugar juegos específicos ayuda a la industria. Eso no significa que poseer un dispositivo no sea parte de mi experiencia. Creo que voy a tener una consola de juegos conectada a mi televisor durante la próxima década. La mejor manera de jugar en mi televisor es tener el dispositivo local, descargarlo y jugarlo, pero a veces no voy a estar frente a mi televisor, a veces no estoy frente a un dispositivo que tiene una capacidad nativa para jugar. Esa es nuestra apuesta en la nube”.