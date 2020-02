Xbox Series X será retrocompatible con todas las consolas de Xbox

Después de la revelación del Xbox Series X durante The Game Awards el año pasado, Microsoft no ha compartido mucha información relacionada a su siguiente consola. Afortunadamente, el día de hoy, la compañía ha revelado nuevos detalles sobre este hardware, en donde destaca la retrocompatibilidad con juegos del original Xbox, Xbox 360 y Xbox One.

La retrocompatibilidad se logrará gracias al smart delivery:

Microsoft ha hecho la promesa de que todos sus juegos first party contarán con esta tecnología, eso incluye el tan esperado Halo: Infinite, aunque es sólo una opción para los desarrolladores third party. De igual forma, Xbox ha confirmado que la siguiente aventura de Master Chief estará disponible en Game Pass desde el día uno.

Xbox Series X será la consola casera más poderosa hasta el momento, gracias a que cuenta con 12 TFLOPS de rendimiento de GPU (unidad de procesamiento de gráficos): el doble que un Xbox One X y más de ocho veces del Xbox One original. Esto permitirá un gran salto generacional enfocado en el procesador y las gráficas.

De igual forma, el nuevo Xbox contará con un framerate más estable y una mayor resolución gracias a la tecnología de Sombreado de Velocidad Variable (o VRS por sus siglas en inglés).

El Xbox Series X será, de acuerdo con Microsoft, la primera consola con DirectX Raytracing, la cual le permitirá al hardware crear entornos más dinámicos y realistas. Por otro lado, la compañía sabe lo importante que es la inmediatez para muchas personas, así que con el nuevo Xbox planean eliminar la mayor cantidad de tiempo de espera para enfocarse directamente en los juegos.

Esto se logrará gracias a los puertos de SSD; el nuevo Quick Resume, el cual te permite continuar múltiples juegos desde un estado suspendido casi al instante; Dynamic Latency Input (DLI), una nueva característica que sincroniza la entrada inmediatamente con lo que se muestra, logrando que los controles son aún más precisos y receptivos. De igual forma, contará con HDMI 2.1, el cual garantizando un retraso mínimo y la experiencia de juego más receptiva. Por último, como Phil Spencer había mencionado, Xbox Series X tendrá un mayor énfasis en los fps, y la nueva consola podrá alcanzar hasta los 120fps.

Power + speed + compatibility = Xbox Series X

12 teraflops and so much more. Discover what the next generation of gaming means to Xbox: https://t.co/WWFJ6YkHzT#PowerYourDreams pic.twitter.com/RDlWXwVF8f

— Xbox (@Xbox) February 24, 2020