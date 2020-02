Aquí te decimos cómo ganar el Xbox One X edición Jordan

La marca de Xbox no es extraña a colaboraciones, especialmente aquellas que involucran ediciones especiales de consolas. Desde el inicio de la semana, hemos visto cómo la compañía ha insinuado algo relacionados con la marca de Jordan, y por fin se ha revelado de qué se trata.

Microsoft ha creado una colaboración con Nike para crear un Xbox One X inspirado por Jordan. El diseño incluye un acabado rojo personalizado, con el icónico estampado de elefante Jordan que cubre la parte superior de la consola. Incluso hay un control rojo que hace juego con el logotipo de Jumpman. Todo está diseñado para combinar con la nueva zapatilla Air Jordan III Retro U, que se lanzará este fin de semana.

Sin embargo, este modelo no es algo que puedes comprar en Amazon. Microsoft no ha fabricado muchos, y los que hay, serán regalados como parte de una competencia que la compañía está llevando a cabo hasta el 27 de febrero. La única forma de ganar uno es retuiteando este tweet desde la cuenta Xbox de Microsoft.

RT for a chance to win a Limited Edition Jordan Brand Custom Xbox One X console.

NoPurchNec. Ends 2/27. Rules: https://t.co/UEucXRuVY0 pic.twitter.com/UzZVccfUhv

— Xbox (@Xbox) February 13, 2020