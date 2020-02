¿El live action de Akira podría perder a otro director?

La producción live action de Akira parece que corre el riesgo de perder a su director una vez más. Desde 2017, Taika Waititi se posicionó como el director de este proyecto, sin embargo, debido su compromiso con Thor: Love and Thunder, la producción de Akira fue retrasada, de mayo 2021, a una fecha sin especificar en 2023, y el neozelandés no está seguro si conservará su puesto en este trabajo.

“Todo queda en espera. Tuvimos que seguir presionando las fechas, e invadió las fechas de Thor, que eran inamovibles. Así que Akira terminó cambiando dos años por el camino. Así que no estoy seguro si incluso en dos años lo estaría yo, ni sé lo que estaré haciendo en dos días. Creo que eventualmente sucederá. No estoy seguro de si lo haré.

Sin embargo, por el momento no hay una confirmación oficial del estudio detrás del live action de Akira de que Waititi ya no será el director. En dado caso que esto llegue a ser una realidad, el directo de Nueva Zelanda se unirá a otros cineastas de alto perfil que ya no cuentan con algún tipo de participación en este proyecto.

La lista de personas que han entrado y salido del proyecto incluye a los directos David Sandberg (Shazam), Daniel Espinosa (Morbius), Justin Lin (F9), George Miller (Mad Max: Fury Road) y Jaume Collet-Serra (The Shallows).

Recuerden que el anime de Akira contará con una remasterización en 4K, así como una nueva película y secuela.

Vía: Variety