Rumor: Pedro Pascal protagonizaría la película de Bane

Joker es una de las películas para adultos más exitosas de todos los tiempos, superando los mil millones de dólares durante sus semanas en el cine y venciendo a Logan y Deadpool 2 en taquilla. Como ya se había reportado anteriormente, Warner Bros. está buscando replicar este mismo éxito con otros villanos de El Caballero de la Noche, y parece ser que Bane podría ser el siguiente en llegar a la pantalla grande.

De acuerdo con fuentes cercanas al portal We Got This Covered, Warner quiere adaptar la historia del personaje al cine y está buscando un actor latino para darle vida en esta nueva adaptación. Pedro Pascal, conocido por protagonizar The Mandalorian recientemente, es el actor favorito por la productora para interpretar a este villano.

Pero eso no es todo, pues también parece ser que la próxima película de Matt Reeves, The Batman, serviría como la base para establecer un universo cinematográfico centrado en torno a este héroe. Claro, esto depende primordialmente del éxito que este futuro largometraje pueda tener, pero eso no ha evitado que Warner ya se esté adelantando con sus planes.

Fuente: We Got This Covered