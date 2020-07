Call of Duty: Warzone es posiblemente el battle royale más popular del momento, y sí, incluso superando a Fortnite. Eso sí, el juego no está exento de errores, y hay uno en particular que está provocando el enojo de cientos de miles de jugadores en todo el mundo. Si llevas jugando Warzone desde sus inicios, sabrás que hay ocasiones donde es literalmente imposible ver a tus enemigos, pues éstos son invisibles.

Este error ha estado presente en Warzone desde su debut a principios de este año, independientemente de en qué consola juegues. Sin embargo, estos últimos días la cantidad de reportes sobre el error de invisibilidad ha incrementado, pues parece que los recientes parches han solucionado algunas cosas, pero empeorado otras. Acá un claro ejemplo de cómo sucede este bug:

Sí, tal y como puedes ver, el jugador del video es literalmente invisible, incluso se encuentra pegado a otro jugador pero éste no puede verlo. De igual manera, cada que hay un nuevo parche, la función de cross-play parece presentar problemas de conectividad, aunque esto es algo que se reporte con menor frecuencia.

En temas relacionados, se dice que el próximo Call of Duty podría ser revelado a través de este battle royale, y si quieres conocer por qué decimos esto, entonces échale un vistazo a esta información.

Fuente: BourbonKing