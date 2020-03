Un nuevo juego de Game of Thrones llegará a móviles la siguiente semana

A pesar de que la serie de Game of Thrones ha concluido, la propiedad continúa con fuerza en otros medio. Tanto libros, spin offs, precuelas y juegos. Recientemente se dio a conocer que los usuarios de dispositivos móviles podrán regresar a Westeros de forma virtual gracias a Game Of Thrones Beyond The Wall.

Game Of Thrones Beyond The Wall será un juego móvil para dispositivos iOS y Android, el cual ofrecerá una historia completamente nueva, en donde será nuestra tarea proteger El Muro de todo tipo de invasores, tanto de humanos, así como de las criaturas que acechan en el norte. Para lograr esto, tendremos que reclutar personajes icónicos de los Siete Reinos para mantener seguro todo Westeros.

Los pre-registros ya están abiertos, y todos aquellos que hagan esto, podrán ganar recompensas especiales en iOS. El pedido anticipado les otorgará a los jugadores 10,000 monedas de cobre, 10 Fragmentos de Jon Snow y el personaje de Caballero del Valle. Si los registros previos alcanzan ciertos hitos, los jugadores obtendrán aún más recompensas.

Game Of Thrones Beyond The Wall saldrá en iOS el 26 de marzo, y la versión de Android llegará el 3 de abril.

Vía: Beyond the Wall