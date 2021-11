El próximo 1 de diciembre por fin llegará Jojo’s Bizarre Adventure Stone Ocean a Netflix. Si no puedes esperar a esta fecha, te dará gusto saber que un evento de pre-lanzamiento se llevará a cabo la próxima semana.

Este evento tomará lugar el próximo 28 de noviembre a las 3:00 AM (hora de la Ciudad de México), y se transmitirá en vivo en el canal oficial de Warner Bros. Japan en YouTube. Sin embargo, la presentación no contará con subtítulos en inglés. Es decir, esto solo estará disponible en japonés.

Pre-streaming event is happening on Nov 28!

It will be streamed on Warner Bros. Japan Anime channel from around 6:00PM (JST)https://t.co/mIx7MVp8DY

There will be no subtitle available for this event.#jojo_anime https://t.co/rtwtlPdzCh

— TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険』公式 (@anime_jojo) November 19, 2021