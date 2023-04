Último tráiler de Zelda: Tears of The Kingdom

El día de ayer Nintendo nos dio una noticia bastante peculiar, puesto que soltaron un mensaje en el que se nos decía que habría un nuevo tráiler de su juego más esperado de 2023, The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Aunque esto tendría como consecuencia que será el último hasta que el juego se lance casi a mediados del próximo mes.

Así es que hace algunos minutos se liberó en el canal oficial de Youtube de la compañía, teniendo algunas escenas importantes de todo lo que habrá en el juego, combinando cinemáticas y uno que otro clip del gameplay. Aunque los fanáticos lo agradecen, el material de tres minutos sigue dejando algunas preguntas que ahora deberán resolver en el juego completo.

Aquí lo puedes ver:

Algunas partes esenciales de la campaña aún no quedan del todo claras, pero eso mismo pasó con Breath of The Wild en su momento, por lo que no hay mucha queja al respecto. Así todo ha quedado preparado para que los fans esperen con más ansias, ya sea su Switch Oled edición especial, juego estándar y control Pro con mucho más hype.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom se lanza el 12 de mayo en exclusiva para Switch.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Con cada nuevo video que se muestra, más crece la emoción por jugar a este título que seguro queda entre lo más destacado del año. Ahora solo os queda esperar aproximadamente un mes para poder estar enganchados a nuestro Switch todo el día.