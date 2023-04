Falta justamente un mes para que se lance The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, juego que es uno de los más esperados de la franquicia de Nintendo, por lo menos de este 2023. Y mientras más detalles van surgiendo, los fanáticos descubren secretos que se detectan solamente si se hace una inspección a fondo en todas las imágenes.

Recientemente los seguidores de la saga empezaron a indagar con el logo del juego, descubriendo un mensaje que puede ser un tanto devastador dado el contexto de la historia. Puesto que supone una gran destrucción que llegará por parte del villano principal de la saga, Ganon, y ese mensaje podría hasta dar un spoiler del destino final.

Haciendo un zoom en el título del juego, se puede apreciar que dice “End of A Kingdom”, y eso deja claro que podrían extinguir a Hyrule en su totalidad, dejando así paso para fundar uno totalmente nuevo con todo y nombre. Pero por ahora, es muy pronto para sacar conclusiones de la narrativa que se nos ha dejado más clara en el último tráiler.

TEARS OF THE KINGDOM HAS A HIDDEN THEME IN IT'S NAME END OF DA KINGDOM GANON IS COMING FR THIS TIME 😵 pic.twitter.com/eBlDHk9D8L — Croton 🍞 (@CrotonZelda) April 12, 2023

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom se lanza el 12 de mayo exclusivamente para Switch.

Vía: Twitter

Nota del editor: La verdad está un poco absurdo lo que encontraron si me permiten comentar, puesto que todo Zelda sería un “End of A” lo que tu quieras. En fin, ya quiero que salga el videojuego.